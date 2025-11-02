Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе

По предварительным данным, возгорание произошло в помещении мостика судна. Пожар был оперативно локализован, пострадавших среди членов экипажа нет. Размер причиненного ущерба уточняется.
«Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента с буксиром проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — уточнили в ведомстве.
Следователь осмотрел место происшествия и организовал комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.