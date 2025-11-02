Воронежец предстанет перед судом по обвинению в госизмене и подготовке диверсии

Мужчине инкриминируются государственная измена, участие в деятельности террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также незаконное изготовление и хранение взрывных устройств в составе организованной группы.



Следствие установило, что в сентябре 2022 года обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в конфиденциальное сотрудничество с представителями украинской спецслужбы ГУР МО и военизированного объединения «Легион “Свобода России”, признанного в РФ террористической организацией. В течение более чем двух лет — с сентября 2022 года по январь 2025 года — он за денежное вознаграждение выполнял задания иностранных кураторов.



В том числе речь идет об изготовлении самодельного взрывного устройства для совершения диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры.



Все противоправные действия были своевременно пресечены сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.