Воронежец предстанет перед судом по обвинению в госизмене и подготовке диверсии

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении ряда особо тяжких преступлений против государственной безопасности.

Мужчине инкриминируются государственная измена, участие в деятельности террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также незаконное изготовление и хранение взрывных устройств в составе организованной группы.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в конфиденциальное сотрудничество с представителями украинской спецслужбы ГУР МО и военизированного объединения «Легион “Свобода России”, признанного в РФ террористической организацией. В течение более чем двух лет — с сентября 2022 года по январь 2025 года — он за денежное вознаграждение выполнял задания иностранных кураторов.

В том числе речь идет об изготовлении самодельного взрывного устройства для совершения диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры.

Все противоправные действия были своевременно пресечены сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.