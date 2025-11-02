Пьяный тракторист устроил смертельное ДТП на М-1 в Брестском районе

В Брестском районе мотоциклист погиб в ДТП с трактором, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Смертельная авария произошла 2 ноября на 21-м километре автомагистрали М-1. Примерно в 10.50 часов 44-летний водитель трактора МТЗ, будучи пьяным, при повороте не пропустил встречный мотоцикл «БМВ», которым управлял 48-летний водитель.
Трактор не пропустил при повороте встречный мотоцикл. Фото: УВД Брестского облисполкома.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Идет следствие.
Еще в Минске сотрудники МЧС спасли парня с девушкой, оказавшихся на балконе во время пожара: «Работали девять единиц техники МЧС».
Также МЧС спасло жителя Слонима при пожаре в общежитии: «Мужчина находился на подоконнике».