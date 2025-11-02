Ричмонд
Пьяный тракторист устроил смертельное ДТП на М-1 в Брестском районе

Под Брестом мотоциклист погиб по вине пьяного тракториста, выехавшего на М-1.

Источник: Комсомольская правда

В Брестском районе мотоциклист погиб в ДТП с трактором, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла 2 ноября на 21-м километре автомагистрали М-1. Примерно в 10.50 часов 44-летний водитель трактора МТЗ, будучи пьяным, при повороте не пропустил встречный мотоцикл «БМВ», которым управлял 48-летний водитель.

Трактор не пропустил при повороте встречный мотоцикл. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Идет следствие.

