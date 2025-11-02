На юго-западе Москвы электробус сбил пешехода

До этого на трассе в Уганде столкнулись два автобуса, грузовик и внедорожник. Водитель одного из автобусов предпринял попытку обогнать ехавший перед ним грузовик. В это же время водитель другого автобуса, находившегося на встречной полосе, попытался обогнать внедорожник. В результате два автобуса столкнулись, после этого в них врезались внедорожник и грузовик. Несовместимые с жизнью травмы получили более 60 человек.