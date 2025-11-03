В Румынии продлили арест экс-замглавы СИБ Молдавии по делу о шпионаже

КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Бухареста продлил до 8 декабря арест бывшему заместителю директора Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александру Балану, обвиняемому в шпионаже в пользу Белоруссии, при этом вину он не признает, сообщил телеканал TVR.
«Бывший заместитель главы Службы информации и безопасности Республики Молдова Александр Балан, задержанный в Румынии по подозрению в передаче секретной информации белорусскому КГБ, остается под стражей еще 30 дней после решения Апелляционного суда Бухареста», — цитирует телеканал решение суда.
По данным TVR, обвиняемый не признаёт вину. Прокуроры настаивали на продлении срока ареста, поскольку есть риск, что Балан попытается повлиять на ход следствия.
Бывший замдиректора СИБ был задержан 8 сентября в аэропорту города Тимишоары и 10 сентября помещен под стражу на 30 суток. Он подозревается в том, что с 2024 года якобы встречался в Будапеште с представителями Комитета государственной безопасности Белоруссии, передавая им секретные сведения. Дело расследуется при координации с агентством EUROJUST и при содействии спецслужб Венгрии, Чехии и Молдавии. Балан имеет гражданство Молдавии и Румынии. В 2016 году он занимал пост заместителя руководителя СИБ при правительстве Павла Филипа.