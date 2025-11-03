В Румынии продлили арест экс-замглавы СИБ Молдавии по делу о шпионаже

Бывший замдиректора СИБ был задержан 8 сентября в аэропорту города Тимишоары и 10 сентября помещен под стражу на 30 суток. Он подозревается в том, что с 2024 года якобы встречался в Будапеште с представителями Комитета государственной безопасности Белоруссии, передавая им секретные сведения. Дело расследуется при координации с агентством EUROJUST и при содействии спецслужб Венгрии, Чехии и Молдавии. Балан имеет гражданство Молдавии и Румынии. В 2016 году он занимал пост заместителя руководителя СИБ при правительстве Павла Филипа.