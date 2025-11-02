Ричмонд
Минчанин вызвал на себя милицию из-за несовершеннолетней девушки, но ее не было

Минчанин пойдет под суд из-за несовершеннолетней девушки, которой не было.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить мужчину, который вызвал на себя милицию из-за несовершеннолетней девушки, которой не было. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию позвонил на днях горожанин и путанно сообщил, что во дворе дома происходит что-то опасное. Пьяному минчанину показалось, что во дворе его дома снимают фильм, а несовершеннолетняя актриса случайно застряла в автомобиле.

Фигурант разбил стекла в автомобиле, пытаясь «освободить» из машины девушку, которой на самом деле не было.

Прибывшие правоохранители задержали минчанина, которого сейчас будут судить за хулиганство.

