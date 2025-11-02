Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму туристка получила травму во время восхождения на гору Ай-Йори, сообщает МЧС республики.

Источник: МЧС Республики Крым

По данным ведомства, женщина, находившаяся в составе группы туристов, подвернула ногу по пути к роднику Ай-Йори и не смогла самостоятельно продолжить движение.

«Для оказания помощи выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК “КРЫМ-СПАС” в составе 5-ти человек», — рассказали в министерстве.

Спасатели оказали ей первую помощь, зафиксировав травмированную конечность, после чего транспортировали женщину в село Виноградное и передали медикам.

Ранее сообщалось, что в Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели.