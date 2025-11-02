В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори

По данным ведомства, женщина, находившаяся в составе группы туристов, подвернула ногу по пути к роднику Ай-Йори и не смогла самостоятельно продолжить движение.
«Для оказания помощи выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК “КРЫМ-СПАС” в составе 5-ти человек», — рассказали в министерстве.
Спасатели оказали ей первую помощь, зафиксировав травмированную конечность, после чего транспортировали женщину в село Виноградное и передали медикам.
Ранее сообщалось, что в Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели.