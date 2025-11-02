Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Алапаевском девушка погибла из-за пьяного парня, решившего покатать друзей

В Алапаевском районе пьяный парень повез друзей на машине и въехал в дерево.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В ночь с субботы на воскресенье в Алапаевском районе машина Chevrolet Aveo съехала с проезжей части, врезалась в дерево и опрокинулась. В итоге погибла 18-летняя девушка. За рулем сидел 19-летний пьяный парень, не имевший водительских прав. Помимо них в машине были еще три человека. Компания молодежи ехала из села Невьянское в деревню Бутакова.

— Пассажирка погибла из-за преступной беспечности всей компании, которая не остановила нетрезвого водителя, не имевшего права управления, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области. — 19-летний молодой человек, не имевший права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля «Шевроле Авео» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его друзья, включая погибшую, осознанно заняли места в салоне, не попытавшись предотвратить поездку. Никто из пассажиров не отобрал ключи и не сообщил в полицию.

Освидетельствование показало 0,438 мг/л алкоголя в крови водителя. Его вместе с выжившими пассажирами доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека).