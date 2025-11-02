Под Алапаевском девушка погибла из-за пьяного парня, решившего покатать друзей

В ночь с субботы на воскресенье в Алапаевском районе машина Chevrolet Aveo съехала с проезжей части, врезалась в дерево и опрокинулась. В итоге погибла 18-летняя девушка. За рулем сидел 19-летний пьяный парень, не имевший водительских прав. Помимо них в машине были еще три человека. Компания молодежи ехала из села Невьянское в деревню Бутакова.