Под Алапаевском девушка погибла из-за пьяного парня, решившего покатать друзей

В ночь с субботы на воскресенье в Алапаевском районе машина Chevrolet Aveo съехала с проезжей части, врезалась в дерево и опрокинулась. В итоге погибла 18-летняя девушка. За рулем сидел 19-летний пьяный парень, не имевший водительских прав. Помимо них в машине были еще три человека. Компания молодежи ехала из села Невьянское в деревню Бутакова.
— Пассажирка погибла из-за преступной беспечности всей компании, которая не остановила нетрезвого водителя, не имевшего права управления, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области. — 19-летний молодой человек, не имевший права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля «Шевроле Авео» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его друзья, включая погибшую, осознанно заняли места в салоне, не попытавшись предотвратить поездку. Никто из пассажиров не отобрал ключи и не сообщил в полицию.
Освидетельствование показало 0,438 мг/л алкоголя в крови водителя. Его вместе с выжившими пассажирами доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека).