В Мексике убили продвигавшего борьбу с наркотиками мэра города Уруапан

«В результате стрельбы на западе Мексики в субботу погиб мэр, который неоднократно призывал к более жесткой линии в борьбе с преступностью и просил президента Клаудию Шейнбаум о дополнительной помощи в борьбе с наркоторговцами», — говорится в публикации.
Отмечается, что нападение было совершено во время празднования Дня мертвых — национального мексиканского праздника, который отмечается 1 и 2 ноября. Мансо, судя по видео на его странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской на территории РФ), присутствовал на церемонии зажжения свечей. После нее на политика совершили нападение, пишет NYT.
Гибель мэра Уруапана подтвердил губернатор штата Альфредо Рамирес Бедолла, а Кабинет безопасности Мексики на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении. Утверждается, что один из них погиб. На месте происшествия был изъят 9-миллиметровый пистолет, сообщает издание.
Как отмечает NYT, Мансо неоднократно критиковал подход федеральных властей к борьбе с организованной преступностью, а в последние месяцы публиковал видео, где говорил об угрозах своей жизни. Штат Мичоакан, по утверждению газеты, остается зоной противостояния могущественных наркокартелей. Так, в прошлом году в Уруапане был убит журналист, незадолго до этого взявший интервью у ныне погибшего мэра.
