В Мексике убили продвигавшего борьбу с наркотиками мэра города Уруапан

Как отмечает NYT, Мансо неоднократно критиковал подход федеральных властей к борьбе с организованной преступностью, а в последние месяцы публиковал видео, где говорил об угрозах своей жизни. Штат Мичоакан, по утверждению газеты, остается зоной противостояния могущественных наркокартелей. Так, в прошлом году в Уруапане был убит журналист, незадолго до этого взявший интервью у ныне погибшего мэра.