В Эстонии рядом с границей России нашли 250-килограммовую авиабомбу

В публикации не приводятся детали о бомбе, в частности, в какой стране ее произвели.
На месте работают саперы. Местных жителей предупредили, что скоро раздастся взрыв — боеприпас будет уничтожен на месте.
Вблизи эстонского города Нарва-Йыэсуу неподалеку от границы с РФ обнаружили авиационную бомбу весом 250 кг. Как пишет Рostimees, снаряд нашел прогуливавшийся по лесу мужчина.
