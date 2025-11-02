Ричмонд
В Эстонии рядом с границей России нашли 250-килограммовую авиабомбу

Вблизи эстонского города Нарва-Йыэсуу неподалеку от границы с РФ обнаружили авиационную бомбу весом 250 кг. Как пишет Рostimees, снаряд нашел прогуливавшийся по лесу мужчина.

Источник: AP 2024

В публикации не приводятся детали о бомбе, в частности, в какой стране ее произвели.

На месте работают саперы. Местных жителей предупредили, что скоро раздастся взрыв — боеприпас будет уничтожен на месте.