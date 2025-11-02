Жительница Волжского района ответит в суде по делу о реализации алкоголя, сообщает ГУ МВД России по региону.
Предварительно, она занималась этим незаконно в магазине в поселке Петра Дубрава. Следствие считает, что бизнесмен нарушила закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», торговала без лицензии. Было найдено 10,5 литра спиртного.
«Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. Дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения и принятия решения в Арбитражный суд Самарской области», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Самарской области могут резко ограничить время продажи алкоголя.