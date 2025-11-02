Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Волжского района ответит в суде по делу о реализации алкоголя

Предварительно, она занималась этим незаконно.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Волжского района ответит в суде по делу о реализации алкоголя, сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, она занималась этим незаконно в магазине в поселке Петра Дубрава. Следствие считает, что бизнесмен нарушила закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», торговала без лицензии. Было найдено 10,5 литра спиртного.

«Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. Дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения и принятия решения в Арбитражный суд Самарской области», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Самарской области могут резко ограничить время продажи алкоголя.