Bild: в Берлине задержали сирийца, готовившего теракт

В Берлине в Германии задержали сирийца, который, предположительно, планировал теракт, пишет Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Источник: Reuters

«В субботу спецназ задержал сирийца… подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу», — отмечается в статье.

У подозреваемого нашли взрывчатку и компоненты для бомбы. Предположительно, он заказал их через интернет. Выясняется, где именно он хотел устроить взрыв. Задержанный арестован.

Отмечается, что сириец проживал в Берлине по трём адресам.

В октябре сообщалось, что три человека, включая нападавшего, погибли в результате атаки у синагоги в Манчестере. Полиция заявила о взятии под стражу шестерых человек в связи с терактом.