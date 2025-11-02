Bild: в Берлине задержали сирийца, готовившего теракт

«В субботу спецназ задержал сирийца… подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу», — отмечается в статье.
У подозреваемого нашли взрывчатку и компоненты для бомбы. Предположительно, он заказал их через интернет. Выясняется, где именно он хотел устроить взрыв. Задержанный арестован.
Отмечается, что сириец проживал в Берлине по трём адресам.
В октябре сообщалось, что три человека, включая нападавшего, погибли в результате атаки у синагоги в Манчестере. Полиция заявила о взятии под стражу шестерых человек в связи с терактом.