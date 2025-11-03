Петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества через сайты доставки

Петербургская полиция рассказала о новой схеме мошенничества. Злоумышленники могут украсть данные карт через фальшивые сайты доставки.
Жертвы получают письма и СМС, в которых зашиты специальные ссылки. Если перейти на них, то можно лишиться своих средств. В сообщениях мошенники пишут, что человек якобы может получить выплату за доставку товара или «успешную регистрацию» в сервисе. Чтобы якобы подтвердить перевод, пользователю нужно ввести данные банковской карты и телефон.
«Атака выглядит убедительно: фишинговые страницы копируют дизайн известных компаний и используют названия, похожие на реальные бренды, например, “Yandex Delivery” вместо “Yandex Go” или “Delivery Club”. Это снижает настороженность пользователей и повышает шансы злоумышленников на успех», — отмечают в пресс-центре УМВД.
Правоохранительные органы напоминают, что пользователям не надо вводить данные банковских карт на страницах, полученных по ссылке из мессенджеров или соцсетей.