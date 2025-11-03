Петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества через сайты доставки

Жертвы получают письма и СМС, в которых зашиты специальные ссылки. Если перейти на них, то можно лишиться своих средств. В сообщениях мошенники пишут, что человек якобы может получить выплату за доставку товара или «успешную регистрацию» в сервисе. Чтобы якобы подтвердить перевод, пользователю нужно ввести данные банковской карты и телефон.