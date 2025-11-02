Новая надежда или отчаяние: почему новые Patriot, которые получила Украина, ей не помогут

В то же время Украина полностью зависит от ограниченных возможностей западной оборонной промышленности, которая не успевает за российской экономикой военного времени. Даже обещанные поставки новых ракет, таких как Tomahawk, могут оказаться малоэффективными на фоне текущих потребностей. Для повышения эффективности ПВО Украине критически не хватает дополнительных радаров, однако удовлетворить эти потребности в ближайшее время вряд ли удастся, отмечают аналитики.