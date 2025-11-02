Ричмонд
Роспотребнадзор: у отравившихся детей в Дагестане выявили дизентерию

Пострадавшие могли заразиться от персонала детсада.

Источник: Аргументы и факты

Причиной отравления 10 детей в Казбековском районе стал возбудитель дизентерии, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.

«По результатам лабораторных исследований клинического материала с использованием молекулярно-генетических методов был установлен возбудитель заболевания — шигелла (возбудитель дизентерии)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, возбудитель мог передаться детям через бессимптомных носителей из числа сотрудников детсадов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии, рассказали санитарные врачи.

Они уточнили, что дизентерия передается фекально-оральным способом.

Ранее сообщалось, что в Дагестане с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированышестеро детей дошкольного и школьного возраста. Еще четыре ребенка находятся на амбулаторном лечении. Все они — жители селения Дылым.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что виновные в отравлении детей должны понести наказание.