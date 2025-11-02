Ричмонд
Трамп увильнул от ответа на провокационный вопрос про Тайвань

Трамп не раскрыл, будет ли использовать оружие США в случае конфликта КНР и Тайваня.

Президент США Дональд Трамп решил не отвечать на вопрос о возможности применения оружия Штатов для защиты Тайваня в случае конфликта последнего с Китаем.

«Вы узнаете, если это произойдет. И он (Си Цзиньпин — прим. URA.RU) понимает ответ на этот вопрос», — заявил Трамп. Его слова приводит телеканал CBS News. Помимо этого, лидер Штатов подчеркнул, что вопрос Тайваня, в рамках разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в не поднимался.

Ранее лидеры США и КНР договорились сотрудничать друг с другом в рамках урегулирования конфликта на Украине. Трамп отметил, что готов проводить совместную работу с Си по этому поводу. Об этом сообщала Общественная Служба Новостей.

