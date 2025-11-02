Ричмонд
Украинские пограничники начали побег в страны ЕС

Украинские пограничники начали сбегать на территорию стран Евросоюза с Украины. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

С начала года территорию Украины покинуло 15 пограничников, указано в сообщении.

«С начала этого года 15 украинских пограничников 94-го пограничного отряда (н. п. Чоп) сбежали в ЕС во время службы», — указано в сообщении ведомства со ссылкой на украинского журналиста. Информацию приводит ТАСС.

Отмечается, что военнослужащие оставили оружие и экиперовку. После чего они покинули посты и сбежали в Венгрию и Словакию с Украины.

Ранее поступала информация о том, что украинских дезертиров планируют отправлять в штурмовые отряды ВСУ, вместо отправки их в тюрьму. Это будет сделано для того, чтобы вернуть беглецов в армейские подразделения. Об этом сообщала Общественная Служба Новостей.

