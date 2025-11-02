Ричмонд
18-летний мотоциклист сбил трех девочек в Кстовском районе

Одну из девочек с травмами госпитализировали в больницу.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

18-летний мотоциклист без прав сбил трех девочек в Кстовском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, авария произошла в селе Запрудное вечером 1 ноября. Водитель на мотоцикле не справился с управлением и сбил трех девочек. Двум из пострадавших девочек было по 15 лет, а одной — 12 лет.

Две школьницы получили ушибы, медики осмотрели девочек и отпустили домой. Одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму и была доставлена в Кстовскую ЦРБ. Также пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.