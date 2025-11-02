Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ПВО уничтожила 22 беспилотника ВСУ за пять часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в период с 15:00 по 20:00 по Москве. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в период с 15:00 по 20:00 по Москве. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— 14 БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Курской области, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Минувшей ночью два человека пострадали в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области.

Обломки вражеского беспилотного летательного аппарата ранее упали на территорию ТЭЦ в Орле. Украинские военные также атаковали дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромном Брянской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше