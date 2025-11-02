Минобороны: ПВО уничтожила 22 беспилотника ВСУ за пять часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в период с 15:00 по 20:00 по Москве. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— 14 БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Курской области, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Минувшей ночью два человека пострадали в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области.
Обломки вражеского беспилотного летательного аппарата ранее упали на территорию ТЭЦ в Орле. Украинские военные также атаковали дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромном Брянской области.