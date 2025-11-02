Известного столичного модельера избили и ограбили прямо в туалете

В Москве пятеро неизвестных напали на известного модельера Никиту Калмыкова и ограбили его прямо в туалете. Злоумышленники избили дизайнера, а затем потребовали перевести им 150 тысяч рублей, угрожая похищением и подбрасыванием наркотиков. Об этом сообщают СМИ.