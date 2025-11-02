Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный прокурор Израиля Томер-Иерушалми пропала без вести после отставки

Ифат Томер-Иерушалми нашли живой в районе пляжа Ха-Цук.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля подтвердила, что главный военный прокурор Ифат Томер-Иерушалми пропала без вести после того, как подала в отставку 31 октября, передает The Times of Israel.

«Полиция разыскивает Томер-Иерушалми, с которой нет связи с утра. По данным экстренных служб, последние несколько часов поиски были сосредоточены на пляже Ха-Цук в Тель-Авиве», — сказано в публикации.

Как пишет The Jerusalem Post, Ифат Томер-Иерушалми нашли живой. Это произошло в районе пляжа Ха-Цук.

Ифат Томер-Иерушалми подала в отставку на фоне подозрений в причастности к публикации видео жесткого обращения военных с палестинскими заключенными.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина пропал без вести во время рыбалки.