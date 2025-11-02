Военный прокурор Израиля Томер-Иерушалми пропала без вести после отставки

Армия обороны Израиля подтвердила, что главный военный прокурор Ифат Томер-Иерушалми пропала без вести после того, как подала в отставку 31 октября, передает The Times of Israel.
«Полиция разыскивает Томер-Иерушалми, с которой нет связи с утра. По данным экстренных служб, последние несколько часов поиски были сосредоточены на пляже Ха-Цук в Тель-Авиве», — сказано в публикации.
Как пишет The Jerusalem Post, Ифат Томер-Иерушалми нашли живой. Это произошло в районе пляжа Ха-Цук.
Ифат Томер-Иерушалми подала в отставку на фоне подозрений в причастности к публикации видео жесткого обращения военных с палестинскими заключенными.
