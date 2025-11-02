Ричмонд
За пять часов ПВО России сбили более 20 украинских БПЛА

Средства ПВО России за пять часов уничтожили 22 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

БПЛА сбили над тремя регионами РФ.

«С 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram. Больше всего БПЛА сбито над Белгородской областью — 14 единиц.

Еще четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью и столько же — над Курской. Информации о жертвах не поступала.

Атаки украинских беспилотников на приграничные регионы России продолжаются регулярно. Так, 24 октября российские средства ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА над Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областями, а в ночь на 23 октября было сбито 139 беспилотников в 11 регионах страны.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
