Расчёты ПВО уничтожили 22 украинских дрона за пять часов

Большинство аппаратов, а именно 14, были сбиты над Белгородской областью, ещё по четыре беспилотника уничтожены в Брянской и Курской областях.
Напомним, за прошедшую ночь российские системы ПВО успешно нейтрализовали и перехватили значительное количество воздушных угроз. Всего было сбито или перехвачено 164 украинских БПЛА самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
