Расчёты ПВО уничтожили 22 украинских дрона за пять часов

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 22 украинских беспилотника в течение пяти часов. По данным Минобороны России, инциденты произошли с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

Большинство аппаратов, а именно 14, были сбиты над Белгородской областью, ещё по четыре беспилотника уничтожены в Брянской и Курской областях.

Напомним, за прошедшую ночь российские системы ПВО успешно нейтрализовали и перехватили значительное количество воздушных угроз. Всего было сбито или перехвачено 164 украинских БПЛА самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

