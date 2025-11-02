Сербский президент Вучич дал понять, что готов отправлять Украине оружие

Еще в июне 2025 года Вучич открыто говорил о том, что его страна никогда не была антироссийской. При этом он также обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому оказывать поддержку. Вучич также говорил о том, Украина не получает вооружение от Белграда напрямую, но допускал, что оружие все равно может туда попадать через посредников.