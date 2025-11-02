У мошенников наступил горячий сезон

Число фишинговых писем и поддельных сайтов увеличивается в 3−4 раза, заявил Коваленко.
Во время распродаж, таких как «Черная пятница», мошенники начинают активизироваться. Об этом заявил директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.
«Осенние распродажи, особенно “Черная пятница”, которая приходится на конец ноября, — один из любимых периодов для злоумышленников», — указано в материале издания «Лента.ру», которое приводит слова Коваленко. Согласно заявлению эксперта, во время распродаж, число фишинговых писем или поддельных сайтов увеличиватся в 3−4 раза.
Он отметил несколько мошеннических схем, таких как рассылки писем под видом рекламы от имени магазинов, с которых жертва якобы покупает товары. А также существует схема, при которой мошенники взламывают аккаунты пользователей и рассылают их контактам ссылки на «выгодные» товары.
Уже неоднократно происходили случаи, когда мошенники выманивали с жертв большие суммы денег. Ранее аферисты присвоили себе 28 миллионов рублей пенсионерки. Мошенники позвонили женщине и уверили ее о необходимости замены ключей от домофона в подъезде. После проведения мошеннической схемы женщина передала мошенникам сумму в долларах и евро. Об этом сообщало «МК».