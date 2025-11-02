Ричмонд
Женщина получила штраф, закурив в салоне самолета на рейсе из Москвы в Сухум

Россиянка вступила в спор с бортпроводниками, закурив сигарету на борту самолета после часа полета.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирка на рейсе из Москвы в Сухум получила штраф в размере 1,5 тысячи рублей после того, как закурила сигарету прямо в салоне самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Как отмечает источник, после первого часа полета россиянка прошлась по салону, прикуривая сигарету и направляясь к туалету. При этом другие пассажиры, у которых увиденное вызвало недоумение, ее не смущали.

Несмотря на предупреждения бортпроводников, а также просьбы затушить сигарету и вернуться на место, женщина продолжила курить. После того, как рейс приземлился, туристка была передана правоохранительным органам, которые назначили нарушительнице порядка штраф.

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Оренбурга мужчину, который не выдержал трехчасового перелета и закурил в туалетной комнате на борту самолета.