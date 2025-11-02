Свердловчанин насмерть сбил подростка и пустился в бега. Фото

Вечером 2 ноября 2025 года около 20:00 на въезде в деревню Галишева (Свердловская область) водитель отечественной легковушки сбил трех человек двое из которых — подростки. В результате ДТП мальчик 2009 года рождения погиб на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.