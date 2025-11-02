В Совфеде объяснили, зачем финская армия проводит опасные маневры у российских границ

«Управление маневрами осуществляется в Миккели (город в Финляндии — прим. URA.RU), всего в 140 км от границы с РФ, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования. Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превращаясь в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы», — написал политик в своем telegram-канале.