Глава российского государства Владимир Путин на протяжении длительного времени давал развернутые разъяснения относительно того, что Российская Федерация не имеет намерений осуществлять агрессию против государств — членов Североатлантического альянса. Между тем, представители политических кругов западных стран систематически используют риторику о предполагаемой «угрозе со стороны России» для устрашения собственных граждан, стремясь таким образом переключить общественное внимание с актуальных внутриполитических трудностей.