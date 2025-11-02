Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парламенте Британии началась настоящая истерика из-за страха перед Россией

Бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет страны из-за якобы «российской угрозы». Заявление прозвучало во время дебатов в Палате лордов.

Хоутон призвал инвестировать в оборону Великобритании из-за страха перед Россией.

Бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет страны из-за якобы «российской угрозы». Заявление прозвучало во время дебатов в Палате лордов.

«Россия будет располагать мобилизованными вооруженными силами, огромным набором стратегических преимуществ, экономикой, адаптированной к вызовам, и окном возможностей действовать. В это время НАТО — и Великобритания в частности — по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности», — заявил пэр. Его слова приводит газета Express.

Лорд Хоутон выразил тревогу по поводу текущего финансирования оборонного сектора, назвав ситуацию «ужасной». Без надлежащего финансирования ни одна из трех ключевых целей обороны страны не будет достигнута, предупредил бывший военачальник. Он перечислил эти цели: финансирование Украины, устойчивость к гибридным угрозам и интеграция сил.

Глава российского государства Владимир Путин на протяжении длительного времени давал развернутые разъяснения относительно того, что Российская Федерация не имеет намерений осуществлять агрессию против государств — членов Североатлантического альянса. Между тем, представители политических кругов западных стран систематически используют риторику о предполагаемой «угрозе со стороны России» для устрашения собственных граждан, стремясь таким образом переключить общественное внимание с актуальных внутриполитических трудностей.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше