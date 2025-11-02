В РФ разнесли хваленые Зеленским новые Patriot, прибывшие в Украину

Украина ранее получила ракетные системы Patriot от Германии. Об этом 2 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский. Лидер в течение долгого времени просил у союзников поставить эти системы, но его идею в течение определенного времени игнорировали. Подробнее о том, являются ли Patriot новой надеждой Украины или знаком отчаяния, — в материале URA.RU.