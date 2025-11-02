В Армении задержали брата и племянника католикоса всех армян

По его словам, кандидат от партии «Республика» Арутюн Мкртчян опубликовал в соцсети пост, в котором утверждал, что 1 ноября Геворг Нерсисян вместе с сыновьями воспрепятствовал предвыборной агитации. В общине Вагаршапата Армавирской области должны пройти выборы в органы местного самоуправления 16 ноября.