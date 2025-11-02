В Армении задержали брата и племянника католикоса всех армян

В Армении задержали брата католикоса всех армян Гарегина II Геворга Нерсисяна и его племянника Амбарцума Нерсисяна по обвинению в хулиганстве и препятствованию агитационной кампании, сообщил адвокат Ара Зограбян.
«Сегодня следственный орган принял решение о заключении под стражу 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью дальнейшего ареста. Нерсисяны обвиняются в хулиганстве и восприпятствовании проведению агитационной кампании», — заявил Ара Зограбян в соцсети.
По его словам, кандидат от партии «Республика» Арутюн Мкртчян опубликовал в соцсети пост, в котором утверждал, что 1 ноября Геворг Нерсисян вместе с сыновьями воспрепятствовал предвыборной агитации. В общине Вагаршапата Армавирской области должны пройти выборы в органы местного самоуправления 16 ноября.
Ранее сообщалось, что в Армении задержали Вардана Гукасяна, оппозиционного мэра Гюмри.