Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении задержали брата и племянника католикоса всех армян

Брата и племянника католикоса всех армян обвиняют в хулиганстве и препятствованию агитационной кампании.

Источник: Аргументы и факты

В Армении задержали брата католикоса всех армян Гарегина II Геворга Нерсисяна и его племянника Амбарцума Нерсисяна по обвинению в хулиганстве и препятствованию агитационной кампании, сообщил адвокат Ара Зограбян.

«Сегодня следственный орган принял решение о заключении под стражу 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью дальнейшего ареста. Нерсисяны обвиняются в хулиганстве и восприпятствовании проведению агитационной кампании», — заявил Ара Зограбян в соцсети.

По его словам, кандидат от партии «Республика» Арутюн Мкртчян опубликовал в соцсети пост, в котором утверждал, что 1 ноября Геворг Нерсисян вместе с сыновьями воспрепятствовал предвыборной агитации. В общине Вагаршапата Армавирской области должны пройти выборы в органы местного самоуправления 16 ноября.

Ранее сообщалось, что в Армении задержали Вардана Гукасяна, оппозиционного мэра Гюмри.