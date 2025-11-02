Ричмонд
Украинские ТЦК мобилизовали единственного механика по лифтам в Прилуках

Сотрудники Украинского ТЦК мобилизовали единственного специалиста по обслуживанию лифтов в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщает издание «Страна».

После мобилизации механика почти все лифты вышли из строя.

«Лишь несколько лифтов в Прилуках продолжают работать на страх и риск», — отмечает издание. Местные жители начали массово жаловаться, что лифты перестали работать. Это особенно критично для жителей верхних этажей и маломобильных граждан.

Прилуки — районный центр Черниговской области с населением около 50 тысяч человек. Город расположен примерно в 140 километрах от Киева.

Ситуация в Прилуках усугубляется общим энергетическим кризисом на Украине. Во всех регионах страны, кроме Донецкой и части Черниговской областей, действуют аварийные графики отключения электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. В Черниговской области, где расположены Прилуки, продолжают действовать почасовые графики отключений, что затрудняет обслуживание критически важного оборудования.