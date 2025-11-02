Ричмонд
Глава ДНР рассказал про зачистку Красноармейска российскими военными

Российские военные проводят зачистку города Красноармейска и перемалывают силы противника. Украинские военные в большей степени пытаются выйти из окружения, а не удержать позиции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Российские войска ведут бои в ключевом транспортном узле ВСУ.

«На протяжении дня и на протяжении ночного времени наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника. Противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Пушилин также добавил, что, по его информации, украинское командование не отдавало приказ на выход ВСУ из города, при этом уже поступают первые сообщения о сдаче в плен. Красноармейск, который на Украине называют Покровск, являлся важнейшим транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе и считался краеугольным камнем украинской обороны на этом участке фронта.

Окружение крупной группировки ВСУ в Красноармейске началось 26 октября, когда начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Путину о полном блокировании украинских войск в этом районе. Город являлся ключевым транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе и считался краеугольным камнем их обороны на этом участке фронта. С момента окружения российские подразделения укрепили позиции на южной окраине Красноармейска, полностью отрезав украинские войска от возможных путей отхода или подкрепления.

