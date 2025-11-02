Глава ДНР рассказал про зачистку Красноармейска российскими военными

Пушилин также добавил, что, по его информации, украинское командование не отдавало приказ на выход ВСУ из города, при этом уже поступают первые сообщения о сдаче в плен. Красноармейск, который на Украине называют Покровск, являлся важнейшим транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе и считался краеугольным камнем украинской обороны на этом участке фронта.