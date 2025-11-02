Силы ПВО за три часа сбили восемь вражеских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Системы отработали по вражеским дронам в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени. Так, три БПЛА сбили над территорией Курской области, еще по два — над Брянской и Ростовской областями.
Кроме того, один беспилотник зафиксировали над территорией Республики Крым, уточнили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день в белгородском хуторе Кургашки женщина погибла в результате взрыва дрона украинской армии. Еще трое человек получили ранения. Среди пострадавших две женщины и мужчина.