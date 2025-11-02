Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили восемь вражеских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Системы отработали по вражеским дронам в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени. Так, три БПЛА сбили над территорией Курской области, еще по два — над Брянской и Ростовской областями.

Кроме того, один беспилотник зафиксировали над территорией Республики Крым, уточнили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день в белгородском хуторе Кургашки женщина погибла в результате взрыва дрона украинской армии. Еще трое человек получили ранения. Среди пострадавших две женщины и мужчина.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше