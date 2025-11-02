В Армении задержаны брат и племянник католикоса Гарегина II

По словам адвоката, Геворга и Амбарцума Нерсисянов обвиняют в хулиганстве и препятствовании предвыборной агитации, хотя, как он утверждает, «нет даже инцидента, отдалённо похожего на преступление». Зограбян пояснил, что племянник католикоса стоял у ворот своего дома, когда к нему обратились с предложением принять участие во встрече с представителями партии «Республика», от которого тот отказался. Адвокат Ара Зограбян призвал сотрудников следственного органа «не разрушать авторитет ведомства».