В Свердловской области водитель наехал на трех пешеходов, погиб подросток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Водитель в Ирбитском районе Свердловской области наехал на трех пешеходов и скрылся с места ДТП, в аварии погиб 16-летний юноша, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около восьми часов вечера. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выезде из деревни Галишева Ирбитского района совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по обочине. После он бросил машину и скрылся.

«В результате ДТП один из пешеходов, 16-летний юноша, от полученных травм скончался на месте, еще двое, 15-летняя и 21-летняя девушки, доставлены в лечебную организацию для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники полиции разыскали водителя, им оказался 20-летний житель деревни Галишева.

Ирбитская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. «По предварительным данным, погибший ребенок является пасынком водителя», — уточнили журналистам в надзорном ведомстве.