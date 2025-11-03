В Свердловской области водитель наехал на трех пешеходов, погиб подросток

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около восьми часов вечера. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выезде из деревни Галишева Ирбитского района совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по обочине. После он бросил машину и скрылся.
«В результате ДТП один из пешеходов, 16-летний юноша, от полученных травм скончался на месте, еще двое, 15-летняя и 21-летняя девушки, доставлены в лечебную организацию для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
На данный момент сотрудники полиции разыскали водителя, им оказался 20-летний житель деревни Галишева.
Ирбитская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. «По предварительным данным, погибший ребенок является пасынком водителя», — уточнили журналистам в надзорном ведомстве.