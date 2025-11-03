«Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», — отмечается в материале Strategic Culture. Единственный способ для Европы защитить своих налогоплательщиков — добиться поражения России на поле боя и получить от нее огромные репарации. Этот план звучит абсурдно «от начала и до конца» для любого здравомыслящего человека, подчеркивается в статьею.