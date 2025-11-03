Российский боец ампутировал себе ногу под обстрелом ВСУ в окопе

По словам Гайфутдинова, во время боев под Авдеевкой в ДНР противник обнаружил его на открытой местности при помощи разведывательного дрона, после чего начался миномётный обстрел. В результате взрыва военнослужащий получил тяжелейшее ранение, лишившись части ноги. Солдату удалось самостоятельно добраться до укрытия, где он наложил жгут, ввёл обезболивающий препарат и провёл ампутацию повреждённой конечности. После этих действий ему удалось остановить опасное кровотечение.