Украинский телеканал сообщил о серии взрывов в Харькове

РФ наносит удары по оборонным объектам Украины.
В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове прозвучала серия взрывов», — сообщает телеканал «Общественное». О разрушениях пока ничего неизвестно.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В ближайших целях РФ — освобождения Купянска и Красноармейска.
