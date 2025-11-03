Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Драка мигрантов произошла на территории столичного ЖК «Филатов луг»

Мигранты подрались на территории столичного жилого комплекса «Филатов Луг». Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.

Мигранты подрались на территории столичного жилого комплекса «Филатов Луг». Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали два человека. Иностранцы вооружились ножами и топорами.

Очевидец рассказал, что увидел стрелу, когда пытался выйти из подъезда. Мимо него также пролетали колющие и режущие предметы.

Мужчина начал снимать происходящее на видео, однако его резко схватили за шею, начали угрожать. Он успел уехать на такси, уточнили в публикации.

25 октября на территории московского жилого комплекса «Прокшино» также подрались рабочие. Участники потасовки вооружились палками, после чего начали борьбу на глазах жителей.