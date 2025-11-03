В Сербии вспыхнули мощные протесты, переросшие в столкновения с полицией

Ранее в пригороде Дублина в Ирландии акция протеста у отеля, где были размещены лица, ищущие убежища, переросла в массовые беспорядки с нападениями на полицию. Около двух тысяч протестующих забрасывали полицейских различными предметами, а те, в свою очередь, применили водомёты. Протесты были спровоцированы обвинениями в адрес 26-летнего беженца, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку.