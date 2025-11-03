Мощное землетрясение произошло в северных районах Афганистана

В регионах Южной и Центральной Азии в последние месяцы наблюдается повышенная сейсмическая активность. В начале октября в районе Мраморного моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов, а в конце октября в западе Турции произошло более мощное — магнитудой 6,1. Кроме того, в начале ноября на границе Грузии и Армении произошло землетрясение магнитудой 4,1, которое ощутили даже турки.