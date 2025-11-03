БПЛА почти на час прервал работу аэропорта в Германии

Из-за дрона пришлось перенаправить рейсы в другие авиагавани.
Аэропорт немецкого города Бремен приостановил работу почти на час из-за появления беспилотника вблизи воздушной гавани. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.
БПЛА заметили совсем рядом с аэропортом около 21:30 по мск. Авиадиспетчерская служба сразу же прекратила взлеты и посадки. Полеты возобновились лишь в 22:22 мск. Кто управлял дроном, пока неизвестно, отметили в полиции.
Из-за инцидента пришлось перенаправить рейс из Лондона в Бремен в аэропорт Гамбурга. Информации о других задержках или отменах рейсов не поступало.
Инцидент в Бремене является еще одним случаем нарушения работы немецких аэропортов из-за беспилотников. Ранее аналогичные проблемы возникали в берлинском и мюнхенском аэропортах, где остановки работы приводили к отмене десятков рейсов и убыткам в миллионы евро. В ответ на растущую угрозу Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний предложила разрешить силовым структурам сбивать дроны над аэропортами, подчеркнув, что проблема актуальна уже более десяти лет.