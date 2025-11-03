Москва стала лидером по числу аварий с участием электросамокатов

Согласно данным исследования, после Москвы (636 ДТП) в антирейтинге следуют Костромская область (187) и Санкт-Петербург (146). Несмотря на снижение общего числа аварий на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество жертв выросло на 22,7% — до 54 человек.