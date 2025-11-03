Ричмонд
Москва стала лидером по числу аварий с участием электросамокатов

Москва стала лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всего за 9 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 2959 таких происшествий, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование научного центра МВД России.

Источник: Газета.Ру

Согласно данным исследования, после Москвы (636 ДТП) в антирейтинге следуют Костромская область (187) и Санкт-Петербург (146). Несмотря на снижение общего числа аварий на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество жертв выросло на 22,7% — до 54 человек.

Наибольшее число случаев, когда пострадавшие не выжили, зафиксировано в Свердловской области и Санкт-Петербурге (по 5), Москве (4) и Белгородской области (3). Всего в авариях с электросамокатами пострадали 3062 человека, включая 956 детей.

Согласно исследованию Feedback, большинство россиян (81−82%) считает, что электросамокаты представляют опасность для пешеходов, а порядка 55% россиян требуют введения скоростных ограничений для них до 10 км/ч.