Шесть человек задержали за стрельбу на свадьбе в Махачкале

Шесть человек доставили в отдел полиции Махачкалы — задержанные открыли стрельбу из травматического оружия в ресторане во время свадьбы. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
— Информация по инциденту на свадьбе в одном из ресторанов Махачкалы. Была стрельба, из травмата, в воздух. По итогу, в отдел полиции доставлены: стрелок, его группа поддержки из пяти человек, — добавила она в Telegram-канале.
По ее словам, на данный момент сотрудники полиции пытаются установить все детали произошедшего.
