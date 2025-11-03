Поджог в подъезде жилого дома в Ноябрьске привел к пожару

«В результате пожара повреждена обшивка двери в коридоре первого подъезда, мусор на площади два квадратных метра, закопчены стены и потолок шестого этажа», — говорится в сообщении ЕДДС Ноябрьска в официальной группе во «ВКонтакте». Возгорание случилось 2 ноября в 22:51, предварительной причиной стал поджог.