В Афганистане прогремело землетрясение, которое почувствовали в Казахстане и Узбекистане

Афганское землетрясение также почувствовали жители южных районов Казахстана, сообщило МЧС республики. По информации экстренных служб, в городе Шымкент интенсивность толчков составила два балла. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения в Узбекистане и Казахстане на момент публикации не сообщалось.