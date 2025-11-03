В Афганистане прогремело землетрясение, которое почувствовали в Казахстане и Узбекистане

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Афганистане.
Землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее 2 ноября в 23:29 по московскому времени в афганской провинции Саманган, ощутили жители соседних Казахстана и Узбекистана, сообщили МЧС этих стран. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 28 километров. Сильнее всего землетрясение проявилось в узбекской Сурхандарьинской области, где интенсивность достигла пяти баллов.
«В Сурхандарьинской области землетрясение достигло пяти баллов. В других областях толчки ощутили на уровне 2−4 баллов», — сообщило РБК со ссылкой на МЧС Узбекистана. В столице страны Ташкенте подземные толчки составили 2−3 балла.
Афганское землетрясение также почувствовали жители южных районов Казахстана, сообщило МЧС республики. По информации экстренных служб, в городе Шымкент интенсивность толчков составила два балла. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения в Узбекистане и Казахстане на момент публикации не сообщалось.
За несколько часов до ЧП землетрясение магнитудой 4,1 случилось в Грузии и Армении. Его почувствовали жители Турции.