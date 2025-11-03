Ричмонд
На филиппинском острове Негрос зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

На филиппинском острове Негрос произошло землетрясение магнитудой 5,5. Это следует из заявления Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Источник: Life.ru

Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к северу от города Баяван, население которого составляет 122 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 145 километров.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

В ночь со 2 на 3 ноября землетрясение произошло в провинции Саманган, расположенной в северной части Афганистана. Магнитуда сейсмособытия составила 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. Сила подземных толчков оценивается в 7 баллов.

Также недавно в провинции Балыкесир, расположенной в западной части Турции, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился вблизи города Сындыргы, а очаг залегал на глубине шести километров. В результате происшествия были разрушены четыре здания. Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали.

