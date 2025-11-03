На филиппинском острове Негрос зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

Также недавно в провинции Балыкесир, расположенной в западной части Турции, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился вблизи города Сындыргы, а очаг залегал на глубине шести километров. В результате происшествия были разрушены четыре здания. Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали.