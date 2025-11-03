В Афганистане зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8

По информации сейсмологического мониторингового центра МЧС Узбекистана, жители республики ощутили подземные толчки магнитудой до пяти баллов. Сила толчков Сурхандарьинской области составила пять баллов, в Кашкадарьинской области — до четырёх баллов, ещё в пяти регионах были зарегистрированы подземные толчки магнитудой три балла, в Ташкенте — два-три балла.