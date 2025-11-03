В Афганистане зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8

В Афганистане произошло мощное землетрясения, его магнитуда составила 6,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки произошли в 45 километрах от населённого пункта Мазари-Шариф, где проживает свыше 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десять километров.
Сведения о возможных разрушениях и пострадавших не поступали.
По информации сейсмологического мониторингового центра МЧС Узбекистана, жители республики ощутили подземные толчки магнитудой до пяти баллов. Сила толчков Сурхандарьинской области составила пять баллов, в Кашкадарьинской области — до четырёх баллов, ещё в пяти регионах были зарегистрированы подземные толчки магнитудой три балла, в Ташкенте — два-три балла.
По данным МЧС Узбекистана, очаг землетрясения в Афганистане залегал на глубине 30 километров.
Напомним, в начале сентября в Афганистане произошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Число погибших превысило 2,2 тысячи человек. Ещё свыше 3,6 тысячи человек пострадали.
Организация Объединённых Наций направила в Афганистан 25 команд для помощи после землетрясения. Самолёты МЧС доставили в Афганистан гуманитарную помощь.