Сотрудник полиции получил травму во время протестов в Сербии

«Сотрудники полиции, обеспечивающие общественный порядок и мир, немедленно отреагировали и предотвратили дальнейшую эскалацию насилия. Однако во время вмешательства сотрудник полиции, находившийся в кордоне на углу улицы Таковска и бульвара Николы Пашича, получил травму голени в результате воздействия пиротехники (“пушечного удара”) и был направлен в Центр неотложной помощи для оказания медицинской помощи», — говорится в заявлении.